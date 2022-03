Koko perheen Tippukivitapaus-musikaali on hulvaton sanailottelu, joka tarjoaa lapsille ja aikuisille laajan tunteiden skaalan pelosta riemuun Seinäjoen kaupunginteatterin esityksestä arkirealismi on kaukana.Tekijätiimi on viime viikkoina venynyt äärirajoille koronan vuoksi Sair.