Kotimaansa hallintoa kritisoineen iranilaisohjaaja Jafar Panahin uusi elokuva Ei karhuja saapuu Suomeen – Panahi pääsi vankilasta, mutta piina jatkuu

Rasoulofin There Is No Evil voitti Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnon, Kultaisen karhun, helmikuussa 2020. Elokuva käsittelee kuolemanrangaistusta Iranissa. Kaksi viikkoa myöhemmin Rasoulof sai Teheranissa vuoden vankilatuomion. Hänet pidätettiin uudelleen heinäkuussa 2022 ja vapautettiin tammikuun alussa 2023.