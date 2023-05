Kulttuurirahasto palkitsee museoiden visionäärin ja rahoittaa alueelle vaivihkaa muuttanutta huippumuusikkoa – Katso lista suurimpien apurahojen saajista

Seinäjoki ja Pietarsaari nousemassa näyttelykaupunkeina

Salin luonnehtii palkintoa täydeksi yllätykseksi.

– Olen iloinen, kiitollinen, mutta myös yllättynyt. Aktiivisin työskentelyurani on takana, mutta teen kyllä töitä koko ajan, hän sanoo.

Pohjalaisella kuvataiteella menee Salinin mukaan hyvin.

– Täällä on paljon mielenkiintoisia taiteilijoita, joiden uskon hetken näkyvyyden sijaan kantavan pitkään. Nämä tekijät käyttävät taitoa ja luovuutta rohkeasti.

Myös näyttelyiden suhteen ollaan Salinin mukaan onnellisessa tilanteessa.

– Vaasa on perinteinen vahva taidemuseokaupunki ja näyttelyiden keskittymä, mutta on ilo huomata, että Seinäjoki on kehittämässä omaa profiiliaan. Odotan myös innolla, mitä Pietarsaaren uusi näyttelyhalli Tempus tuo mukanaan, Salin sanoo.

Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa.