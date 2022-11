Kun koronapandemian alussa ihmiset hamstrasivat vessapaperia, Tieto-Finlandian voittaneen kirjan kirjoittaja hamstrasi kirjoja

– Tämä on minun kirjani ja voin tehdä niin kuin itse haluan. Olen tosi iloinen, että ilmeisesti ainakin raadin ja valitsijan puolelle näkyy myös, että tämä on kirja, joka on kirjoitettu vilpittömästä innostuksesta. Ehkä se on yksi syy, miksi mukaan valikoituivat juuri nämä kirjat.