Kun ystävä ehdotti uutta aluevaltausta, galaksien ikuistaja Tero Hiekkalinna tarttui tuumasta toimeen

IC 342 (myös Caldwell 5) on Kirahvin tähdistössä sijaitseva galaksi, joka on yli 10 miljoonan valovuoden päässä Maasta. Vasemmassa yläkulmassa oleva kirkas pallo on meidän Linnunrataamme kuuluva tähti, HIP 18067. Sen etäisyys Maasta on 657 valovuotta. Kuva: Tero Hiekkalinna