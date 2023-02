Lakeuksien musiikkikesä paisuu – Maailmanluokan rock-yhtye stadionkeikalle Seinäjoelle

Kolmas kerta Seinäjoella

Vuonna 1984 perustettu The Offspring on julkaissut kymmenen studioalbumia, tuorein Let The Bad Times Roll julkaisiin 2021.

Bändin tunnetuimpia kappaleita ovat Pretty Fly (For A White Guy), The Kids Aren’t Alright, Self Esteem ja You're Gonna Go Far, Kid.

The Offspring teki maailmanlaajuisen läpimurtonsa vuonna 1994 kolmannella albumillaan Smash, jonka lukuisat hitit nousivat vuosikymmenensä tunnuskappaleiksi. Albumi myös nosti The Offspringin punkrockin näkyvimmäksi tienraivaajaksi.

Suomessa yhtye on nähty viimeksi vuonna 2019. The Offspring on esiintynyt Seinäjoella kahdesti aikaisemmin, Provinssissa vuosina 2001 ja 2008. Bändi oli määrä esiintyä myös vuoden 2021 Provinssissa, mutta tapahtuma peruttiin koronapandemian vuoksi.

Stadionfest Rock Edition -tapahtuman järjestää Nordic Live Productions. Yhteistyökumppaneina toimivat Stadionfest, Seinäjoen Jalkapallokerho sekä OmaSp Stadionin taustayhtiö W-Mediat Management.

– Etsimme tähän tapahtumaan vuoden ajan suuria rock-yhtyeitä ja The Offspring oli ykkösvaihtoehtomme, promoottori Tommi Mäki kertoo tiedotteessa.