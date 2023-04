Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä kertovan elokuvan traileri nyt julki – Näin pysäyttävää jälkeä valkokankaille on luvassa

Musiikki pohjalaisvoimin

Trailerilla kuultava Ikuisuus-niminen kappale on vaasalaislähtöisen Mikko Kananojan, joka käyttää artistinimeä Michael Bleu. Hän on säveltänyt elokuvaan myös muuta musiikkia.

– Mikon nimi tuli ensimmäisenä mieleen, kun aloimme miettiä leffaan musiikkia. Olemme tuttavia vuosien takaa. Hän innostui heti ja ehdotti traileriin tätä kappaletta, ohjaaja Toni Kurkimäki sanoo.

– Musiikki on tärkeä, sillä se määrittelee trailerin tunteen.

Kurkimäki kertoo Michael Bleun tehneen viime aikoina erityisesti 1960–1970 -lukujen henkeen sopivaa musiikkia. Myös trailerilla kuultava biisi oli alkujaan rautalankatyylinen balladi. Kappaleen sovitti mahtipontiseksi Hollywood-elokuvan henkiseksi Tapani Siirtola.

Seinäjoelta kotoisin olevan, Tampereella asuvan elokuvasäveltäjän ja äänisuunnittelijan tuotantoa on kuultu muun muassa Game of Thronesin viimeisen kauden päätösjakson trailerissa. Siirtola tunnetaan myös Star Wreck: In the Pirkinning -elokuvan musiikin säveltäjänä.

Kurkimäki ja Jokipii kertovat, että Lapua 1976 -elokuvan kappaleet on tarkoitus julkaista myöhemmin suoratoistoalustoilla.