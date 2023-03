Laura Jurkan ura päättyi lääkärin pysäyttävään tuomioon – Nyt hänellä on jakaa kaksi elämänviisautta

Kotikaupungit Seinäjoki ja Vaasa

Pysytään kuitenkin vielä tovi siinä entisessä. Lakeuksilla nimittäin Jurkan legendaarisimmat roolit muistetaan yhä – eikä ainoastaan Seinäjoella vaan myös Vaasassa.

Ennen Seinäjoen kaupunginteatteria Jurkka näytteli yhdeksän vuotta Vaasan kaupunginteatterissa, vuodet olivat 1987-1996. Seinäjoen kaupunginteatterin sarka kesti kaikkiaan kahdeksan vuotta, 2004-2011. Vuodet pohjalaisteattereiden pestien välissä hän työskenteli freelancerina.

Kaikista noista vuosista hän nostaa yhden näytelmän yli muiden.

– 1990-luvun alussa Rauli Jokelin soitti minulle ja pyysi vierailevaksi näyttelijäksi Hello Dolly -musikaalin nimirooliin.

Jurkka näytteli tuolloin Vaasan kaupunginteatterin pohjalaisklassikossa Pesärikko. Hänellä oli siinä halvaantuneen Ilmin rooli.

– Tiesin heti, että Hello Dolly on elämässäni yksi vedenjakaja. Hello Dolly on rooli, jota varten olen syntynyt. Siinä on kaikkea näyttelijänlaatuuni sopivaa, tanssia, laulua ja nokkelaa naisellista komiikkaa.

Vaasan vuosilta Jurkka mainitsee Pesärikon ohella Kolmen pennin oopperan.

– Sain Vaasassa toteuttaa myös unelmani omasta lauluillasta. Oli bändi ja vanhaa Hollywood-glamourmusiikkia.