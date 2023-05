Lordin voitto Euroviisuissa huumasi Suomen kuin ensimmäinen lätkämestaruus

Euroviisuvoitto on muodostunut Lordille vuosien mittaan osin myös rasitteeksi – joidenkin mielestä kiviriipaksikin. Rockyleisössä moni on vierastanut Euroviisujen voittajaa. Lordi-yhtyeen ura ei ole päässyt sellaiseen lentoon, johon suomalaiset Nightwish, HIM tai Rasmus ovat maailmalla parhaimmillaan yltäneet.