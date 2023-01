Martin McDonagh teki eeppisen kaveridraaman ystävyyden lopusta – The Banshees of Inisherin sai peräti yhdeksän Oscar-ehdokkuutta

– On tämä saari, jolla kaverukset elävät ja kaikki tuntevat toisensa. He ovat elämänvaiheessa, jossa eivät pääse sieltä enää minnekään. Ystävysten ero on keskeinen tarina, johon nivoutuu muiden asukkaiden sukulaisuussuhteita ja pyrkimyksiä suureen maailmaan. Kaikessa on kyse eron tekemisestä, jonkin jättämisestä uuden saavuttamiseksi. Hahmojen kannalta on sääli, että McDonagh ei ole suuri optimisti.