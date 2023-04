"Mikään ei ole verrattavissa aavikkoon" – Coachella-festivaalilla on valtava maine, ja sinne pääsyyn käytetään tuhansia dollareita

Ensimmäisen kerran Coachella järjestettiin vuonna 1999. Pienestä vaihtoehtofestivaalista on tullut vuosien saatossa se paikka, missä pääesiintyjänä lavalle nouseminen on sulka hattuun. Tänä vuonna festareilla esiintyvät muun muassa eteläkorealaisen K-popin suurnimi Blackpink, puertoricolainen reggaeton-artisti Bad Bunny, espanjalainen poptähti Rosalia, rockia ja hip hopia yhdistelevä Gorillaz, islantilainen taidepop-legenda Björk sekä paluun keikkalavoille tehnyt punk rock -yhtye Blink-182. Esiintyjälistalla on valtavirtapopin lisäksi genrejä laidasta laitaan sekä paljon pienempiä ja nousevia nimiä.