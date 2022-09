”Minun syrämeni oli pahuutta täynnä” – Suomen 1800-luvun tunnetuin murhaaja Matti Haapoja hirttäytyi sellissä, mutta kirjoitti ennen kuolemaansa paljastavat muistelmat

Minua on opetettu lapsuuresta työtä tekemän, ja olen kyennytkin hyvin nuorena, kun ruumiini on kehittynyt hyvin nuorena. Mutta minulla kun on ollut se paha vika aina lapsuuresta asti, joka on saattanut aina minun vankihuoneeseen asti. Ja minun täytyy se vika ilmoita, jos joku toinen ihminen huomais sen tulla tuntemaan ennen kun se käypi niin pitkälle kun on minun kanssani käynyt. Se vika on tyhmän ihmisen mielestä vähäarvoinen, mutta se on juuri se sama vika, joka ihmiskunnan turmelee. Se vika on hyvin lyhyesti ilmoitettu, mutta sisältää paljon. Mitä tarkoitan, niin se on ihmisen ylpeys ja kiivas luonto, joka nimi sopis paremmin sanoa perkeleen välikappaleeksi. Kuinka onnellinen mahtaa olla se ihminen, joka tulee sen voittaneeksi, niin maallisesti kuin hengelisestikin.