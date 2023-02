"Miten tämä edes on elokuvataidetta", The Whalen ohjaaja kysyi itseltään

The Whale on epätavallisista aiheista tunnetun Aronofskyn uusi elokuva. Unelmien sielunmessulla (2000) läpimurtonsa tehneen ohjaajan elokuvat ovat käsitelleet henkisiä ja fyysisiä äärirajoja. Tunnetuimpia ovat The Wrestler – Painija (2008) ja Black Swan (2010).