Näe ainakin nämä kymmenen keikkaa – Toimitus koosti listan Provinssin mielenkiintoisimmista esiintyjistä

Ghost

Corpse paintit naamaan ja paavinkaavut niskaan, on aika astua messuun! Satanismin, katolisuuden ja turmion estetiikkaa yhdistelevä Ghost on onnistunut nousemaan kulttibändin asemaan sanan kirjaimellisessa merkityksessä. Vaikkei Ghostin musiikista pitäisikään, on keikka näkemisen arvoinen jo pelkän visuaalisuutensa vuoksi.

Kenelle: Niille, jotka kaipaavat tuttuja soundeja yllättävillä mausteilla, mutta eivät jaksa juosta jokaista biisiä moshpitissä.

Koska: Lauantaina päälavalla kello 00.30.