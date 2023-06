Näin järjestetään Jakkurokki – Vilkas festivaalikesä alkaa viikonloppuna

Tapahtuman järjestäjät pitivät tärkeänä yhteisöllisyyttä ja hyvää porukkahenkeä.

– En tuntisi näitä ihmisiä ilman tätä. Tykkään itsekin musiikista ja festareista, niin mukava järjestää tätä, Liimokka toteaa.

– Parasta on myös itse tapahtuma, sitten kun se on tehty ja järjestetty. Kun se onnistuu, se on se kiitos, Lehtimäki toteaa.

Tänä vuonna Jakkurokki yhdisti voimansa Lisää Löylyä -tapahtuman kanssa. Lisää Löylyä on lauantaina, ja siellä esiintyy U.D.O. , Hardcore Superstar, The 69 Eyes, Sturm und Drang Duo, Poponjet with Paavo

Laapotti, Lies Never More sekä Harrows Eve.