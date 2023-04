Näin voitto muuttaa Onni Kivipellon elämää – Vihjailut lauluvalinnoista eivät haitanneet tahtia finaalissa

Onni Kivipelto voitti vuoden 2023 The Voice of Finland -laulukilpailun. Laulamisen lisäksi Kivipelto soittaa useita soittimia kuten rumpuja ja kitaraa. Saksofonikin hänellä on, mutta ei vielä omien sanojensa mukaan osaa soittaa sitä. Kuva: Tomi Kosonen