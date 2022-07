Natalie Portmanistakin tuli Marvel-supersankari – neljännestä Thor-elokuvasta on kehkeytymässä yksi suurimmista Marvel-hiteistä

Vaikka Marvel-elokuvien hahmokirjo on laaja, pääosanesittäjistä suurin osa on miehiä ja muut Marvel-saagan keskeisten sankarihahmojen naisnäyttelijät ovat Portmania nuorempia: Brie Larsen on kolmikymppinen, Scarlett Johanssonkin kolme vuotta Portmania nuorempi.