Vaasan Lemonsoft Stadion oli revetä liitoksistaan, kun metalliyhtye Nightwish aloitti keikkansa Music-kappaleesta leikatulla introlla, joka päättyi näyttäviin pyroihin ja liekkeihin.

Nightwish esiintyi lauantaina Vaasassa toista kertaa 27 vuotisen uransa aikana. Edellisen kerran yhtye nähtiin Vaasassa vuonna 2001, kun se esiintyi Rantarockissa. Silloin yhtyeen nykyinen rumpali Kai Hahto oli yleisön joukossa.

– Keikasta on jäänyt mieleen, että se oli lyhyt. Bändi esitti silloin vain viisi tai kuusi biisiä, Hahto muistelee.

Hän pitää upeana kokemuksena päästä esiintymään kotikaupungissaan, jossa kerran katseli idoleitaan.

– Ympyrä on ikään kuin sulkeutunut, hän sanoo.

Vaasan ammattikorkeakoulu on mallintanut Hahdolle titaanista 3D-printattavat rumpukapulat, jotka on optimoitu rumpalin omista kapuloista. Vaasan kaupunki on ollut mukana tukemassa hanketta.

Hahto oli selvästi yllättynyt, kun Vaasan kaupungin ja ammattikorkeakoulun edustajat luovuttivat kapulat hänelle ennen keikkaa.

– Nämä menevät kunniapaikalle hyllylle. Olen todella otettu tästä, Hahto kiittelee.