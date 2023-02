Noomi Rapace on Lapissa kuvattavan suursarjan tähti – Constellationia tekee Breaking Bad- ja Game of Thrones -ohjaaja

Constellationin kuvaaminen alkoi Saksassa kesäkuussa. Sitä kuvattiin syksyn aikana viidessä eri maassa. Sarjan tuottaa brittiläinen Turbine Studios, sen on kirjoittanut Peter Harness ja pääohjaaja on Michelle MacLaren. Aiemmin MacLaren on palkittu muun muassa Breaking Badista. Hänen ohjaajanpestinsä siihen kattoi 11 jaksoa, enemmän kuin kenenkään muun. MacLaren on ohjannut myös muun muassa Game of Thronesia ja The Walking Deadia.