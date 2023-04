"Nyt se on tehtävä" – Katri Helena kertoo elämäkerrassaan myös sen, mistä on aiemmin vaiennut

Katri Helena on elänyt elämänsä alle 20-vuotiaasta asti julkisuudessa. Hänen julkisuuskuvansa on muodostunut sinivalkoisen puhtoiseksi, ja elämäkerrassaan Katri Helena kuvaa itse sitä jopa tosikkomaiseksi. Välillä itse luodut säännöt ovat tuntuneet vankilalta. Syy tiukkaan julkisuuden hallintaan on lapsuudessa.