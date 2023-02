Oscar-ehdokaselokuva Tar on monitulkintainen kertomus naisista epätavallisilla paikoilla

Perjantaina Suomen ensi-iltaan tuleva Tar mahdollistaa monia tulkintoja, mutta ainakin se on elokuva vallankäytöstä. Lydia Tarin tarina on alamäki, jossa valta-asemasta tulee ansa. Hossin mukaan sukupuoleen liittyvät kysymykset ovat osa kokonaisuutta – vain yksi osa. Tar on keskustelunavaus, hän sanoo.