Yllätyshitti Everything Everywhere All at Once hallitsi Oscar-gaalaa – paras elokuva ja kuusi muuta pystiä

Parhaan elokuvan palkinnosta gaalassa kisasi yhteensä kymmenen elokuvaa, joiden joukossa olivat muun muassa Tar, Länsirintamalta ei mitään uutta, The Banshees of Inisherin, Avatar: The Way of Water ja Steven Spielbergin uusin The Fabelmans. Hollywood-konkari Spielberg on ollut ehdolla Oscarin saajaksi jo kuudella vuosikymmenellä.