Patruunatehtaan räjähdyksestä kertovan Lapua 1976 -elokuvan tiiseri julki – Tältä näyttää miljoonabudjetin pohjalainen katastrofileffa

– Suomessa ei tehdä kovin paljon tiisereitä. Yleensä sellainen tehdään elokuvasta, jolla on poikkeuksellisen suuri odotusarvo. Lapua 1976 -elokuvaa kohtaan kiinnostus on ollut todella suurta. Halusimme näyttää yleisölle hieman sitä, mitä on tulossa. Tiiseristä saa hieman fiilistä leffan skaalasta, ohjaaja Toni Kurkimäki sanoo.

Lapua 1976 -elokuvan teko on parhaillaan raakaleikkausvaiheessa.

– Ensimmäinen raakaleikkausversio on noin puolivälissä. Siitä näkee jo hyvin elokuvan tunnelman ja tempon.

Seuraavassa vaiheessa lisätään muun muassa visuaaliset tehosteet, musiikki ja ääniefektit.

– On hieno fiilis tulla joka päivä töihin, kun näkee, että elokuva valmistuu. Odotan innolla sitä, että pääsemme näyttämään leffan yleisölle, elokuvan toinen tuottaja Pekka Pohjoispää sanoo.

Elokuva kuvattiin lähes kokonaan Lapuan ympäristössä.

Pohjoispää kertoo elokuvan tekijöiden olleen otettuja siitä, miten innokkaasti ihmiset ovat halunneet osallistua ja auttaa elokuvan teossa. Avustajia joukkokohtauksiin ja tarpeiston lainaajia löytyi hyvin.

– Puhutaan 700–800 avustajasta, enemmästäkin.