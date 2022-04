Peukut pystyyn meidän Sussulle! – Laihialaisen Sussu Erkinheimon taival Voice of Finlandissa huipentuu finaaliin

Susanna Sussu Erkinheimon taival Voice of Finlandissa huipentuu perjantai-iltana klo 20 alkavaan finaaliin. Kysyimme laihialaislaulajan tunnelmat aivan finaalin alla.

– Tällä hetkellä on aivan kaikkensa antanut olo, vaikka finaali on vasta edessä. Meillä on ollut treenejä ja kuvauksia aamusta asti koko päivän. Tällä hetkellä en vielä edes jännitä, mutta varmasti jännitys alkaa siitä nousta kun yleisöä alkaa tulla Logomoon, Erkinheimo kertoo puoli kuuden aikaan perjantai-iltana.

Oikeanlainen asu on osa onnistunutta esiintymiskokonaisuutta. Erkinheimo iloitsee etenkin finaalin toisesta mekosta, jota hän kuvailee aivan ihanaksi ja juuri hänen näköisekseen.

Kokonaisuuteen kuuluvista korokengistä laulaja ei sen sijaan iloitse.

– En tajua, kuinka joku jaksaa oikeasti pitää korkokenkiä koko päivän.

Finaalia odotellessa Sussu Erkinheimon ajatukset alkavat kääntyä jo kilpailun jälkeiseen aikaan. Parasta olisi, jos kilpailu poikisi levytyssopimuksen, tulipa voitto tai ei.

– Kun saisi hyvän työryhmän ja pääsisi tekemään oikiaa omannäköistä musiikkia jota saisi sitten keikoilla esittää cover-biisien sijaan.

Turun Logomoon saapuvat finaalia seuraamaan Erkiheimon läheiset, mies, tyttäret ja vanhemmat ja appivanhemmat.

– Muitakin voi olla tulossa, en kaikkia tiedäkään.