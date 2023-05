Pian selviää, onko Käärijä-huuma aitoa vai jääkö se ontoksi kylpyankaksi – Nämä seikat vaikuttavat vihreän miehen tulokseen

Kun laskee yhteen Cha Cha Chan sekä Euroviisujen että UMK:n virallisten videoiden (yhteensä neljä videota) katselukerrat, on biisiä luukutettu jo 12,31 miljoonaa kertaa. Ero on päätähuimaava edellisvuoden edustusbiisiin Jezebeliin. The Rasmuksen kappaletta on nimittäin kuunneltu vaivaiset 5,18 miljoonaa kertaa, vaikka videot ovat olleet kauemmin Youtubessa.