Pikkupaikkakunnalla koettu kiusaaminen ja homofobia on yksi syy siihen missä Teemu Sytelä on nyt

– Kesäteattereissa on jokin oma seikkailun tuntu. Hertta ja Lahjavarasta esitetään järven rannalla ja mukana on kesäkahvila. Kesäteatteri on oma suomalainen perinteensä ja siinä on oma tunnelmansa, kertoo Sytelä.

Hertta ja Lahjavaras on Sytelä Productions Oy:n viimeinen tuotanto.

– Nyt on aika mennä kohti uusia tuulia. Meillä on Terhin kanssa kummallakin omat tulevaisuuden suunnitelmat. Onhan tämä haikeaa, mutta vielä en ole ehkä tiedostanut asiaa kunnolla, sillä kesäteatterimme pyörii vielä ensi viikolla, kertoo Sytelä.