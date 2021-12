Pitkä odotus päättyi Kaustisella – Unescolta suuri tunnustus

Jännitys oli kouriintuntuvaa keskiviikkona Kaustisella, kun Pelimannitalon ”kisastudiossa” seurattiin Unescon hallitustenvälisen komitean kokousta.

Päätös kaustislaisen viulunsoittoperinteen nimeämisestä ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon tuli lopulta kello 16 aikaan iltapäivällä.

Kansanmusiikki-instituutin kehittämispäällikkö ja Kaustisen Näppäreiden puheenjohtaja Lauri Oino kertoo, että kun Unesco-hakemusta työstettiin, hän kuvitteli, että päätöstä oltaisiin kuuntelemassa jossakin kaukana kotoa.

Kokouksen pitikin alun perin olla Sri Lankassa. Koronasyistä se siirrettiin ensin Unescon päämajaan Pariisiin ja sitten etätoteutukseen. Se, että kokousta seurattiin tuttuakin tutummassa Pelimannitalossa, ei asiaa kuitenkaan muuttanut: pelimannit olivat valmiina soittamaan heti, kun Pariisissa nuija kopahtaisi pöytään.

Tämäkin alleviivaa osaltaan sitä, miten koko aineettoman kulttuuriperinnön ajatus lähtee ruohonjuuritason toiminnasta.

Oino korostaakin, että vaikka Unesco-nimitys on saavutus itsessään, se on kuitenkin yksi etappi prosessissa, joka on alkanut jo kauan sitten.