Pixar-uutuuden rakkaustarinaa varjostavat rasismi ja ennakkoluulot – animaatiostudion pomo luottaa tekijöiden visioon ja omaan makuun

Animaatioelokuvat on ainoa sektori, jossa 3D-esitystekniikka on pitänyt pintansa silloinkin, kun Avatarista (2009) alkanut buumi lässähti. Juuri nyt 3D:n kiinnostavuus on Hollywoodissa muutenkin nousussa, kun Avatar: The Way of Water rikkoi ennätyksiä ja näytti teknologian mahdollisuuksia.