Pohjalaiset hurahtivat neonvihreään: Katso kuvat Käärijä-hurmoksesta

Vaasassa torin laidalla sijaitseva Cafe dé Paris puolestaan värkkäsi viisuhuumassa herkullisen vihreitä Käärijä-leivoksia. Saatesanat sosiaalisessa mediassa kuuluvat näin: Huomenna kannustetaan Käärijä voittoon!

– Idea tuli asiakkaalta ja mehän innostuimme. Leivokset ovat käyneet hyvin kaupaksi. Tältä päivältä kaikki on jo myyty ja huomiselle on varauksia. Meillä on lisäksi Käärijä-cocktaileja ja -mocktaileja, joissa on kookosta, ananasta ja rommia. Mocktailista rommi jää pois. Huomenna on varmasti juomien sesonki, ei näin arkena, kahvilayrittäjä Anne Hyyppä naurahtaa.