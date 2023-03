Pohjalaiset osuivat napakymppiin – Käärijä on buukattuna lähiviikkoina kolmelle keikalle alueelle

Tämän viikon keskiviikkona Käärijä esiintyy Teatrossa. Kyse on Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan VYY:n järjestämästä illasta.

– Tapahtuma on suunnattu opiskelijoille, mutta kaikki ovat tervetulleita. Haalarit jalkaan, jos löytyy, mutta sisään pääsee ilmankin, sanoo ylioppilaskunnan tapahtumavastaava Lauri Hasa.

Lippuja myydään ennakkoon opiskelijatapahtumien Kide.app-sovelluksessa, mutta niitä saa myös ravintolan ovelta. Hasa kertoo, että liput ovat menneet hyvin kaupaksi, mutta niitä on vielä jäljellä.

Hasa ei muista tarkkaan, milloin artisti varattiin, mutta joka tapauksessa viikkoja sitten.

Miten ylioppilaskunta keksi varata juuri Käärijän esiintyjäksi tapahtumaansa?

– Meillä on hallituksessa isoja UMK-faneja, jotka viestittivät heti, että Käärijä on isossa nosteessa. Totesin itsekin, että Käärijä on hyvä artisti, joka varmasti menestyy UMK:ssa, Hasa sanoo.