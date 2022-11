Pohjanmaalla on yllättävä rooli Dannyn artistielämässä – yksi puhelu Kauhavalta muutti uran suunnan

Danny uskoo, että yleisö on taputtanut seisaalleen sekä hänen elämänuralleen että itse konsertille. – Minulla on niin äärettömän hyvä, taitava henkilökunta mukana tällä kiertueella. Kaikki muusikot, laulajat ja teknikot. On hienoa, kun yhdessä onnistumme, hän sanoo. Kuva: D-tuotanto