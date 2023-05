Provinssi sai uuden promoottorin, joka vastaa siitä, miltä festivaali kuulostaa ja näyttää – Mullistavia muutoksia festivaaliin ei ole tulossa, mutta yhtä asiaa korostetaan entisestään 

Provinssille on nimitetty uusi promoottori.

Helsinkiläinen, työstään palkittukin promoottori Aino-Maria Paasivirta Fullsteam Agencyltä siirtyy Provinssin taustatiimistä promoottorin asemaan. Hän vastaan ohjelmasta ensi vuoden tapahtumasta alkaen.

Provinssi on ennestään hyvinkin tuttu Paasivirralle, sillä hän on työskennellyt festivaalin kulisseissa ohjelmatyöryhmässä vuodesta 2016. Provinssi on Paasivirran vahvin linkki Seinäjokeen, mutta myös MARS-festivaalit ja Rytmikorjaamon keikat ovat hänelle tuttuja. Paasivirta tekee festivaalia Helsingistä käsin, mutta tulee viettämään aikaa myös Seinäjoella.

– Seinäjoella tapahtuu paljon! Muutama vuosi sitten puhuttiin koko Suomen kattavasta ylikuumentumisesta, että tapahtumia oli aivan hirveästi. En usko, että ihan heti ollaan palaamassa sellaiseen. Vakiintuneet tapahtumat tulevat pitämään asemansa.

Viime vuonna Provinssin merkittävin uudistus oli sen laajeneminen, kun osa Törnäväntiestä muuttui tapahtuma-alueeksi. Uusi promoottori ei lupaa mullistavan suuria uudistuksia ensi vuoden Provinssiin, mutta ainakin yhdenvertaisuuden ja turvallisen tilan teema tulee korostumaan yhä enemmän.

– Tänä vuonna teemassa on onnistuttu hyvin. Puolet esiintyjistä on muita kuin miesoletettuja.