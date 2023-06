Provinssin lipunmyyjä kipusi festivaalijohtajaksi – Itseoppinut festaripomo Ville Koivisto paljastaa millaisin eväin on noussut unelmiensa työhön

Työ opettanut

Ville Koivisto on siitä harvinainen festivaalijohtaja, että hän on ammattilaisena itseoppinut. Hän kertoo, ettei ole käynyt alan kouluja tai muitakaan kouluja lukiota lukuun ottamatta. Työ on opettanut.

– Urani on ollut täynnä onnekkaita mahdollisuuksia. Kun on tarvittu tekijää, olen ollut valmis ja lähtenyt tekemään töitä tosissani ja avoimin mielin.

Provinssin ohella Koivisto on ehtinyt työskennellä useilla muilla festivaaleilla kuten Sidewaysissa, Ilosaarirockissa ja Rockfestari Naamoilla. Hän on vaikuttanut myös monien isojen stadionkonserttien taustajoukoissa.

Provinssin tuotantopäällikkönä hän on huolehtinut aluesuunnittelusta eli siitä, että festivaalialue toimii. Pohjakartat, yleisövirtojen hallinnointi sekä telttojen ja festivaalin muiden toimintojen sijaintien suunnittelu ovat olleet hänen hyppysissään. Festivaalijohtajana Koiviston harteilla lepää toisenlainen, entistä suurempi vastuu.

– Minulla on tapahtumasta ja sen budjetista kokonaisvastuu, hän summaa.