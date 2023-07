Provinssissa on pieni koppi, josta hallitaan koko festivaalin toimintaa – "Älytöntä örvellystä ei enää ole"

Toinen selkeästi näkyvä muutos on tapahtumajärjestyksenvalvonnan ammattimaistuminen vuosi vuodelta. Etelä-Pohjanmaa on tunnettu talkoohengestä, ja kun Halonen aloitti tapahtumaturvallisuudessa, oli talkoojärkkäreitä yli 300. Nykyään talkoo määrä on alle kolmannes siitä.

– Festarit ovat kaikilta osin menneet ammattimaisempaan suuntaan, puhuttiin sitten tapahtumaturvallisuudesta, tietoliikenneyhteyksistä tai lavatekniikasta, Halonen sanoo.