Punkrockin legenda The Offspring ylisti seinäjokelaisyleisöä - Myös fanit heittäytyivät hurmokseen

Kello 23.01 yhtye aloittaa miltei kellontarkasti. Lava hehkuu punaisena ja kaiuttimista soi taustaääninä hälyttävät ambulanssin sireenit. Konsertti alkaa kappaleella Smash It Up. Tässä vaiheessa vain muutama kuuntelijoista hytkyy musiikin tahdissa, monen paikallaolijan jalka liikkuu kuitenkin biitin tahtiin, vaikkakin ujosti.

Konsertin alussa yhtye saa mittavat aplodit kappale toisensa perään, mutta yleisö ei tunnu olevan yltiöpäissään mukana. Yksittäiset kuulijat ovat kuitenkin hurmoksen vallassa laulaja Dexter Hollandin teinimäisen lauluäänen huudattamasta angstista.

Yhtyeen soolokitaristi Kevin “Noodles” Wasserman tarjoilee puolestaan rykäiseviä, evankelisia välispiikkejä.

– Finland fucking rules ‘cause it’s close to heaven, choir of angeles here in Seinäjoki!