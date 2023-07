Remix Kirppis Ähtärissä omistaa uniikin tunnelman – Omistaja Evgenia Nyyssölä uskoo hyvän energian välittyvän asiakkaille

Uniikki tunnelma

Kirpputorin valoisaa aulaa koristaa piano. Se on paikan ainut esine, joka ei ole myynnissä. Se tuo tilaan ansaitsemaansa tunnelmaa.

Kävelen pianon ja kauniiden esineiden ohitse, joiden jälkeen katse kiinnittyy isoon mustaan arkkuun.

– Se on vanha merimiesarkku. Niitä tulee meille myyntiin kuolinpesistä ehkä kerran puoleentoista vuoteen, ja ne herättävät aina kiinnostusta. Arkussa on säilynyt vanhat paperileimat eli niistä näkee, missä arkku on käynyt, kertoo Nyyssölä.

Tilan musiikki on valikoitu tunnelman mukaan. Vanhasta levysoittimesta soi 50-luvun musiikki.

– Tällaista tunnelmaa ei koe muualla, huikkaa Remixin asiakas.