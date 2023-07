Rokkari hurmasi pikkupojan mustavalkotelevision äärellä –Fanitus muuttui ystävyydeksi, joka on kestänyt vuosikymmeniä

Eletään vuotta 1973.

12-vuotias helsinkiläispoika Harri Asikainen asettuu television ääreen katsomaan suosikkiohjelmaansa lltatähteä. Ruutuun rävähtää energinen esitys. Can the Can, laulaa mustaan nahkahaalariin pukeutunut nainen basson varressa. Laulaja on uusi, nouseva tähti Suzi Quatro. Harri Asikainen on lumoutunut.

50 vuotta myöhemmin Suzi Quatro on yksi Seinäjoen Vauhtiajojen tähtiesiintyjistä. Kun keikka perjantai-illalla alkaa, Harri Asikainen on eturivissä. Niin kuin on ollut lukuisissa Quatron konserteissa, lukuisissa maissa. Mustavalkotelevision äärellä alkanut innostus ei ole laantunut. Suzi Quatron musiikki on tahdittanut Asikaisen elämää.