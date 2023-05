Saako köyhyydestä porvariksi hypyn tehnyt tuntea melankoliaa, kysyy menestyskirjailija Edouard Louis uutuusteoksessaan

– Isäni on 57-vuotias, eikä hän tule koskaan lukemaan kirjoja. Hän ei koskaan käynyt kouluja, hän katsoo televisiota kahdeksan tuntia päivässä. Hän ei tule lukemaan kirjoja, koska se on vaikeaa, koska se on taito, jonka opettelu vie vuosia. Porvaristo ei yleensä ymmärrä tätä, koska kirjojen lukeminen on iskostettu heihin alusta asti.