Auringonvalo on muuttunut tappavaksi ja ihmiskunta on tuhoutunut. Jäljellä on enää joitain hajanaisia yksilöitä, jotka ovat onnistuneet selviytymään katastrofissa hengissä välttelemällä auringonvaloa Nämä harvat eloon jääneet lymyilevät merkityksettömäksi muuttuneessa kaupungissa.