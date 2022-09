Spike Leen pikkuveli käsikirjoitti ja ohjasi suomalaisen elokuvan – Cinqué Leen trilleri kuvattiin Supercellistä tutun Kodisojan studiolla Helsingissä

STT teki Business Finlandille tietopyynnön tuotantokannustimia saaneista tuotantoyhtiöistä. Supercell-peliyhtiön aikoinaan perustanut Kodisoja on hallituksen jäsen Grand Film Productionissa, joka on saanut huhtikuussa yli 1,1 miljoonan euron kannustimen. Kodisoja on myös toimitusjohtaja Fireframe-tuotantotalossa, jonka studiolla Leen uutuus on kuvattu.