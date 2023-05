Suomalainen kauhu ja toiminta vetoavat kansainväliseen yleisöön – "Tällaista ei ole ennen nähty"

Elokuvabisneksessä puhutaan genre-elokuvista. Laveasti genre tarkoittaa mitä vain lajityyppejä, mutta tässä merkityksessä genre-elokuva on vakiintunut viittaamaan kauhuun, fantasiaan, scifiin ja toimintaan. Niitä voidaan pitää selvärajaisina lajeina, joilla on omat, omistautuneet seuraajakuntansa. Genreen kuuluminen on lupaus jostain ja lukuohje elokuvalle.