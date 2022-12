Suomalaiselokuvien kansainvälinen noste jatkui – erityyliset kotimaiset leffat saivat palkintoja, huippuarvosteluja ja levitystä Yhdysvaltoja myöten

Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt on yksi vuoden kiitetyimmistä elokuvista, ainakin mitä tulee kriitikoihin. Se on elokuvien arvostelukonsensusta mittaavan Rotten Tomatoes -sivuston listalla vuoden neljänneksi paras ensi-ilta. Lähinnä englanninkielisiin arvosteluihin perustuvassa tilastossa on huomioitu 70 elokuvasta laadittua kritiikkiä, ja ne ovat olleet 99-prosenttisesti kiittäviä.