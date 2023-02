Suomen euroviisuedustaja selviää tänään – tältä näyttävät kuuntelukerrat ja vedonlyöntikertoimet ennen illan finaalia

Kun tammikuussa selvisi, että poptähti Robin Packalen on mukana kilpailussa, hänelle aseteltiin suurimman ennakkosuosikin viittaa. Kuuntelukerroissa hän on kuitenkin jäänyt toiseksi viimeiseksi. Spotifyssa ja Youtubessa Packalenin hyvänmielen popkappaletta on toistettu yhteensä noin 1,2 miljoonaa kertaa.