Suosittu näytelmä tulee riskillä Karviaan – Ville Pusa ja Sami Hintsanen ihastuivat Skantziin

Ville Pusa on ollut käsikirjoittamassa Swingijengiä, ja hän myös näyttelee siinä. Pusan mukaan kesäteattereissa on joku maaginen tunnelma ja ulkoilmassa esiintyminen on hienoa. Arkistokuva