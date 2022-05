Arttu Seppälän käsikirjoittama ja Liisa Seppälän piirtämä Täys Pöyröö! on ensimmäinen suomalainen sarjakuva-albumi, joka on luettu äänikirjaksi. Suomessa on muokattu sarjakuvista kuunnelmia muttei koskaan aikaisemmin äänikirjaa.

...