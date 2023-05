"Täällä on erittäin hyvä viinimenu" – kalifornialaisfestarilla viinillä on yhtä iso rooli kuin musiikilla

BottleRockissa paikallisilla viinitiloilla on omat kojunsa eri puolilla festivaalialuetta. Lisäksi viiniä on myynnissä jokaisella yleisellä anniskelukojulla. Koko festivaalialue on anniskelualuetta, ja alkoholin ostamiseen on oltava henkilöllisyystodistuksella saatu ranneke.