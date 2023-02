Tänään jaetaan sekä kirjallisuuden Runeberg-palkinto että Tollander-palkinto

Karl Emil Tollanderin palkinto on puolestaan yksi Pohjoismaiden suurimmista kirjallisuuspalkinnoista. Palkintosumma on 45 000 euroa, minkä lisäksi voittaja saa Tollander-mitalin. Tunnustuksen myöntää ruotsinkielistä kulttuuriperintöä vaaliva Svenska litteratursällskapet i Finland. Yhdistys on ruotsin kielen tutkimuksen suurin yksityinen taloudellinen tukija Suomessa.