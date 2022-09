Timothee Chalamet nähdään nyt kannibaalien rakkauselokuvassa

Luca Guadagninon ohjaama Call Me By Your Name teki Timothee Chalametista tähden viisi vuotta sitten. Ei siis ihme, että kaksikon uusi yhteistyö Bones and All on Venetsian elokuvajuhlien odotetuimpia elokuvia. Välissä Chalamet on nähty muun muassa tieteisspektaakkeli Dyynin pääosassa sekä keskeisessä roolissa Greta Gerwigin Pikku naisia -tulkinnassa.