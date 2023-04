Tove Janssonin ajasta Teuvalla vuonna 1953 tehdään dokumenttielokuva – Elokuvaan kerätään nyt muisteluksia ja haastatteluja

Tove Jansson maalasi kesän ja syksyn aikana 1953 Teuvan kirkon alttaritaulun. Taulu on nimeltään Kymmenen neitsyttä ja sen aihe on Raamatusta Matteuksen evankeliumista. Taulu on maalattu kirkon seinään suoraan. Kuva: Jorma Havula