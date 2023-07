Tshekkiläinen kirjailija Milan Kundera on kuollut – tunnetaan etenkin romaanistaan Olemisen sietämätön keveys

Kunderan ylivoimaisesti tunnetuin teos on romaani Olemisen sietämätön keveys, joka julkaistiin vuonna 1984. Kirjan tapahtumat sijoittuvat Prahan kevääseen 1968. On arvioitu, että romaani on moraalitarina vapaudesta ja intohimosta sekä yksilön että kollektiivin tasolla.